Інтер – Шахтар: анонс онлайн-трансляції матчу Ліги чемпіонів

У середу, 21 жовтня, відбудеться поєдинок третього туру Ліги чемпіонів-2026/27, у якому донецький Шахтар на виїзді зіграє з Інтером.

Матч у Мілані розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з Гармом Осмерсом. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Інтер – Шахтар безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що після стартових двох турів "гірники" мають у своєму активі чотири залікові бали. Вони зіграли внічию з ПСВ (1:1) та здолали АЕК (3:1).

Натомість "нерадзуррі" зазнали поразок в обох стартових іграх. Інтер програв Реалу (1:2) та Брюгге (3:4).