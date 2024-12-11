Олісе: Ми швидко відреагували на пропущений м’яч від Шахтаря

Вінгер Баварії Майкл Олісе поділився враженнями від матчу шостого туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (перемога 5:1).

Французького вінгера цитує Bayern & Germany.

"Ми пропустили ранній гол, але швидко відреагували та зрівняли рахунок. Потім ми продовжили дотримуватися плану на гру та отримали винагороду за це. Ми щасливі та продовжимо рухатися від матчу до матчу", – заявив 22-річний француз.

Michael Olise: "We conceded an early goal, but reacted quickly and scored the equalizer. Then we continued with the game plan and we were rewarded. We are happy and will continue to move from game to game." [fcb] pic.twitter.com/DV0uOLxFqc — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 10, 2024

Нагадаємо, Олісе у поєдинку проти Шахтаря відзначився двома голами ті одним асистом, і був визнаний найкращим гравцем матчу за версією УЄФА. Сумарно у поточному сезоні на рахунку вінгера 9 голів і 7 асистів у 21 матчі в усіх турнірах.

Наразі Баварія посідає восьме місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів з 12 очками у 6 матчах.