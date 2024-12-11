Олісе: Ми швидко відреагували на пропущений м’яч від Шахтаря
Майкл Олісе
ФК Баварія
Вінгер Баварії Майкл Олісе поділився враженнями від матчу шостого туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (перемога 5:1).
Французького вінгера цитує Bayern & Germany.
"Ми пропустили ранній гол, але швидко відреагували та зрівняли рахунок. Потім ми продовжили дотримуватися плану на гру та отримали винагороду за це. Ми щасливі та продовжимо рухатися від матчу до матчу", – заявив 22-річний француз.
Нагадаємо, Олісе у поєдинку проти Шахтаря відзначився двома голами ті одним асистом, і був визнаний найкращим гравцем матчу за версією УЄФА. Сумарно у поточному сезоні на рахунку вінгера 9 голів і 7 асистів у 21 матчі в усіх турнірах.
Наразі Баварія посідає восьме місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів з 12 очками у 6 матчах.