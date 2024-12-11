УЄФА назвала найкращого гравця матчу Шахтар – Баварія

Донецький Шахтар у 6 турі основного етапу Ліги чемпіонів поступився мюнхенській Баварії (1:5).

УЄФА визначила найкращого гравця поєдинку.

Нагороду отримав 22-річний вінгер німецького клубу Майкл Олісе. Футболіст відіграв увесь матч та відзначився дублем й результативною передачею.

"Його гра показала, що він гравець з ідеальним контролем м'яча, який робить різницю на кожній ділянці поля, і він був автором двох голів", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що аналітичний портал SofaScore визнав Кевін найкращим гравцем у складі "гірників". Бразилець отримав оцінку 7,3. На його рахунку гол та 2 ключові паси.

Після шести турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише чотири очки, а Баварія набрала вже 12 балів. У наступному турі "гірники" 22 січня зіграють номінально домашній матч проти французького Бреста.