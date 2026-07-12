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Ексголкіпер Інтера домовився про перехід в Брюгге

Олександр Булава — 12 липня 2026, 23:59
Ексголкіпер Інтера домовився про перехід в Брюгге
Ян Зоммер
Getty images

Ексголкіпер міланського Інтера Ян Зоммер може продовжити кар'єру в бельгійському Брюгге.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

37-річний воротар домовився про підписання короткострокового контракту з бельгійським клубом, де стане "першим" номером.

Зазначається, що Зоммер відхилив велику пропозицію з Іспанії на користь Брюгге.

Воротар виступав за Інтер з літа 2023 року. З міланським клубом двічі став чемпіоном Італії, а також виходив у фінал Ліги чемпіонів 2025 року.

Нагадаємо, у травні завершив кар'єру 38-річний голкіпер Брюгге Сімон Міньйоле.

Брюгге Зоммер

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