Інтер відпустив 4 ветеранів вільними агентами

Одразу 4 іменитих ветерани покинуть міланський Інтер на правах вільних агентів.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Йдеться про голкіпера Яна Зоммера, а також захисників Маттео Дарміана, Франческо Ачербі та Стефана Де Врея. Контракти всіх чотирьох діють до 30 червня 2026 року та продовжені не будуть.

Зоммер виступав за Інтер з 2023 року, Ачербі приєднався до команди роком раніше. Дарміан перейшов у Інтер в 2020 році, а Де Врей захищав кольори "нерадзуррі" з 2018 року.

Раніше повідомлялося про те, що нідерландський захисник продовжить кар'єру в грецькому Панатінаїкосі.

Очікується, що з усіх ветеранів, контракти яких спливають цього літа, Інтер продовжить контракт лише з одним – Генріхом Мхітаряном.