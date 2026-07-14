Зоммер підписав контракт із бельгійським грандом

Швейцарський воротар Ян Зоммер став гравцем Брюгге.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

37-річний голкіпер долучився до "синьо-чорних" на правах вільного агента. Він підписав контракт до завершення сезону-2028/29.

Зоммер буде грати під першим номером за Брюгге, який минулої кампанії здобув ювілейне 20-те чемпіонство.

The start of a new chapter. 🥰



Yann Sommer tekent tot 2029 bij Club! 🔵⚫️ pic.twitter.com/MoHlQi2gA2 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 14, 2026

Останнім клубом швейцарця був міланський Інтер. За три роки виступів у складі "нерадзуррі" він здобув чотири трофеї: два чемпіонства в Серії А, а також Кубок і Суперкубок Італії.

До цього Ян виступав за Боруссію Менхенгладбах, Баварію, Базель, Грассхоппер і Вадуц. У складі збірної Швейцарії він провів 94 матчі.