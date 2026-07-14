Зоммер підписав контракт із бельгійським грандом
Ян Зоммер
ФК Брюгге
Швейцарський воротар Ян Зоммер став гравцем Брюгге.
Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.
37-річний голкіпер долучився до "синьо-чорних" на правах вільного агента. Він підписав контракт до завершення сезону-2028/29.
Зоммер буде грати під першим номером за Брюгге, який минулої кампанії здобув ювілейне 20-те чемпіонство.
Останнім клубом швейцарця був міланський Інтер. За три роки виступів у складі "нерадзуррі" він здобув чотири трофеї: два чемпіонства в Серії А, а також Кубок і Суперкубок Італії.
До цього Ян виступав за Боруссію Менхенгладбах, Баварію, Базель, Грассхоппер і Вадуц. У складі збірної Швейцарії він провів 94 матчі.