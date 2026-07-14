Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Зоммер підписав контракт із бельгійським грандом

Денис Іваненко — 14 липня 2026, 11:42
Зоммер підписав контракт із бельгійським грандом
Ян Зоммер
ФК Брюгге

Швейцарський воротар Ян Зоммер став гравцем Брюгге.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

37-річний голкіпер долучився до "синьо-чорних" на правах вільного агента. Він підписав контракт до завершення сезону-2028/29.

Зоммер буде грати під першим номером за Брюгге, який минулої кампанії здобув ювілейне 20-те чемпіонство.

Останнім клубом швейцарця був міланський Інтер. За три роки виступів у складі "нерадзуррі" він здобув чотири трофеї: два чемпіонства в Серії А, а також Кубок і Суперкубок Італії.

До цього Ян виступав за Боруссію Менхенгладбах, Баварію, Базель, Грассхоппер і Вадуц. У складі збірної Швейцарії він провів 94 матчі.

Читайте також :
Інтер підписав голкіпера Лаціо
Брюгге Зоммер

Зоммер

Ексголкіпер Інтера домовився про перехід в Брюгге
Інтер відпустив 4 ветеранів вільними агентами
Аякс запропонував контракт воротареві Інтера
Інтер працює над трансфером основного голкіпера
Визначилися претенденти на приз найкращому воротареві світу

Останні новини