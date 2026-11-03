Визначилися стартові склади на матч Шахтар – Спортинг

Тренерські штаби донецького Шахтаря та Спортинга визначилися зі стартовими складами команд на матч четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Стартові склади:

Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Очеретько, Назарина, Марлон, Аліссон, Еліас, Мендоса

Спортинг: Руй Сілва, Араужу, Гонсалу Інасіу, Куарежма, Фелісіссімо, Альтаміра, Андерсен, Думбія, Іоаннідіс, Катамо, Суарес

Нагадаємо, матч четвертого туру Ліги чемпіонів Шахтар – Спортинг відбудеться у вівторок, 3 листопада, у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Початок поєдинку – о 19:45 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію матчу Шахтар – Спортинг.

Шахтар підходить до матчу зі Спортингом на 17 місці в турнірній таблиці Ліги чемпіонів із 4 очками в активі. На рахунку Спортинга – 6 очок і 12 місце.