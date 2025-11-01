Барселона, Мюнхен та Лондон подали заявки на проведення майбутніх фіналів Ліги чемпіонів

Тільки одне місто Європи претендує на роль господаря одного з майбутніх фіналів Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

22 жовтня сплив дедлайн подачі заявок на проведення вирішальних матчів чоловічої та жіночої Ліг чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. І вчора, 31 жовтня, був опублікований список європейських міст зі стадіонами, які хочуть стати місцем проведення фіналів єврокубків у 2028 та 2029 роках.

Згідно з джерелом, на фінал чоловічої Ліги чемпіонів у 2028 році претендує тільки Мюнхен та його "Альянц Арена". Варто зазначити, що саме там проходив головний поєдинок турніру цього року, коли ПСЖ розгромив Інтер із рахунком 5:0.

А ось фінал 2029 року проходитиме або на "Камп Ноу" в Барселоні, або на лондонському "Вемблі".

Усі заявки на проведення єврокубкових фіналів у 2028 та 2029 роках

Ліга чемпіонів (чоловіки)

2028 рік : Німеччина (Мюнхен);

: Німеччина (Мюнхен); 2029 рік: Іспанія (Барселона), Англія (Лондон).

Ліга чемпіонів (жінки)

2028 рік : Франція (Ліон), Іспанія (Більбао), Швейцарія (Базель), Туреччина (Стамбул);

: Франція (Ліон), Іспанія (Більбао), Швейцарія (Базель), Туреччина (Стамбул); 2029 рік: Франція (Ліон), Ірландія (Дублін), Швейцарія (Базель), Уельс (Кардіфф).

Ліга Європи

2028 рік : Франція (Ліон, Париж), Італія (Турин), Румунія (Бухарест), Сербія (Белград);

: Франція (Ліон, Париж), Італія (Турин), Румунія (Бухарест), Сербія (Белград); 2029 рік: Франція (Ліон, Париж), Італія (Турин), Румунія (Бухарест), Сербія (Белград), Туреччина (Анкара).

Ліга конференцій

2028 рік : Франція (Лілль), Угорщина (Будапешт), Італія (Турин), Казахстан (Астана, Алмати), Польща (Гданськ);

: Франція (Лілль), Угорщина (Будапешт), Італія (Турин), Казахстан (Астана, Алмати), Польща (Гданськ); 2029 рік: Фінляндія (Хельсінки), Франція (Лілль), Угорщина (Будапешт), Італія (Турин), Казахстан (Астана, Алмати), Польща (Гданськ).

Виконавчий комітет УЄФА призначить асоціації господарі восьми фіналів у вересні 2026 року. Зазначимо, що фінал чоловічої Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проходитиме в угорському Будапешті на "Пушкаш Арені". Фінальний матч відбудеться 30 травня.

Нагадаємо, що наступного тижня проходитиме черговий тур основного етапу Ліги чемпіонів, який пропускатиме центрбек ПСЖ Ілля Забарний. У грі проти Баварії чинні чемпіони Франції не зможуть розраховувати на захисника збірної України, якого вилучили у попередньому матчі проти Баєра (7:2).