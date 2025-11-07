Бленуце: Я дуже довго чекав на свій дебютний гол за Динамо

Форвард київського Динамо Владіслав Бленуце не приховував своєї радості від дебютного голу у складі столичного клубу.

Слова 23-річного румуна наводить сайт "біло-синіх".

Вчора, 6 листопада, Динамо здобуло розгромну перемогу над Зрінські (6:0) у третьому турі основного етапу Ліги конференцій. Бленуце з'явився на полі на 67-й хвилині, і він же поставив крапку у матчі, забивши шостий гол киян та свій перший за Динамо.

"Ми дуже чекали на цю перемогу. Добре попрацювали останні дні й справді добре готувалися до цієї гри. І ось результат. Зараз ми раді, але вже через три дні у нас буде наступний поєдинок, дуже важлива гра у чемпіонаті. Мабуть, уже в п'ятницю почнемо підготовку до неї", – сказав Бленуце.

За словами нападника, він сподівався відзначитися дебютним результативним ударом саме у поєдинку проти боснійців.

"Так, я дуже серйозно готувався до гри. Я не знав, чи потраплю в стартовий склад, але завжди був налаштований у будь-який момент вийти на поле з лави запасних та зробити усе можливе, щоб допомогти команді. Цей гол я, мабуть, чекав дуже довго. Але зараз час працювати ще більше і, сподіваюся, забити ще більше голів".

За словами футболіста, його гол, який відбувся в результаті виконання кутового, був награною комбінацією.

"Ми маємо тренерів, з якими готуємося до кожного стандартного положення, до кожного епізоду. Відпрацьовуємо, як забити головою, з лівої, з правої ніг, з усіх можливих позицій, щоб м'яч опинився у воротах".

Свій перший гол у складі Динамо Владіслав Бленуце присвятив дружині, яка чекає на дитину.

"Я присвятив його своїй дружині, яка вагітна – ми чекаємо на дитину. Тому цей гол – для неї і для нашого майбутнього малюка".

