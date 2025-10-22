Динамо U-19 у меншості виграло перший матч другого раунду Юнацької ліги УЄФА

Сьогодні, 22 жовтня, відбувся перший матч за участі київського Динамо U-19 у другому раунді "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА-2025/26.

Суперником "біло-синіх" став колектив зі Швеції, а саме Броммапойкарна, який, як і кияни, стартував одразу з другого раунду.

Підопічні Ігоря Костюка менше володіли м'ячем, але це не завадило їм створити практично вдвічі більше моментів у воріт суперника. Проте все могло піти за гіршим сценарієм, адже на 30-й хвилині Динамо залишилося у меншості через вилучення Богдана Редушка.

Незважаючи на чисельну перевагу, шведська команда не змогла скористатися своїм положенням. А ось українці примудрилися забити – голом у роздягальню відзначився Владислав Захарченко.

По перерві номінальні гості перехопили ініціативу, але, на щастя для фанатів Динамо, це ні до чого не призвело. Кияни вистояли та здобули важливу перемогу з рахунком 1:0.

Юнацька ліга УЄФА-2025/26 – Шлях чемпіонів

Другий раунд, перший матч, 22 жовтня

Динамо (Україна) – Броммапойкарна (Швеція) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45+4 Захарченко.

Динамо: Суркіс – Губенко (90+3 Панімаш), Захарченко, Огороднік, Дехтяр – Люсін, Озимай (84 Іваськів), Осипенко – Андрейко (72 Бекерський), Гродзінський (72 Федоренко), Редушко.

Броммапойкарна: Ісакссон – Раск, Естергрен (72 Бактеман), Ельфстрем, Апійга (58 Бергкваль) – Ель-Маллах (72 Патансалі), Валунд, Жарде, Аурелль (72 Наріманов) – Отоквефор (84 Шааф), Краснікі.

Попередження: Андрейко, Панімаш – Жарде.

Протистояння української та шведської команд у другому раунді "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА-2025/26 складатиметься з двох поєдинків. Матч-відповідь проходитиме 5 листопада у Стокгольмі. Старт гри запланований на 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що доросла команда Динамо готується до матчу проти Самсунспора в основному етапі Ліги конференцій. Стало відомо, хто обслуговуватиме даний поєдинок.

Раніше головний тренер турецького Самсунспора Томас Райс назвав Динамо командою "рівня Ліги чемпіонів".