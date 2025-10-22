Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо U-19 у меншості виграло перший матч другого раунду Юнацької ліги УЄФА

Олексій Погорелов — 22 жовтня 2025, 16:24
Динамо U-19 у меншості виграло перший матч другого раунду Юнацької ліги УЄФА
ФК Динамо Київ

Сьогодні, 22 жовтня, відбувся перший матч за участі київського Динамо U-19 у другому раунді "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА-2025/26.

Суперником "біло-синіх" став колектив зі Швеції, а саме Броммапойкарна, який, як і кияни, стартував одразу з другого раунду.

Підопічні Ігоря Костюка менше володіли м'ячем, але це не завадило їм створити практично вдвічі більше моментів у воріт суперника. Проте все могло піти за гіршим сценарієм, адже на 30-й хвилині Динамо залишилося у меншості через вилучення Богдана Редушка.

Незважаючи на чисельну перевагу, шведська команда не змогла скористатися своїм положенням. А ось українці примудрилися забити – голом у роздягальню відзначився Владислав Захарченко.

По перерві номінальні гості перехопили ініціативу, але, на щастя для фанатів Динамо, це ні до чого не призвело. Кияни вистояли та здобули важливу перемогу з рахунком 1:0.

Юнацька ліга УЄФА-2025/26 – Шлях чемпіонів
Другий раунд, перший матч, 22 жовтня

Динамо (Україна) – Броммапойкарна (Швеція) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45+4 Захарченко.

Динамо: Суркіс – Губенко (90+3 Панімаш), Захарченко, Огороднік, Дехтяр – Люсін, Озимай (84 Іваськів), Осипенко – Андрейко (72 Бекерський), Гродзінський (72 Федоренко), Редушко.

Броммапойкарна: Ісакссон – Раск, Естергрен (72 Бактеман), Ельфстрем, Апійга (58 Бергкваль) – Ель-Маллах (72 Патансалі), Валунд, Жарде, Аурелль (72 Наріманов) – Отоквефор (84 Шааф), Краснікі.

Попередження: Андрейко, Панімаш – Жарде.

Протистояння української та шведської команд у другому раунді "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА-2025/26 складатиметься з двох поєдинків. Матч-відповідь проходитиме 5 листопада у Стокгольмі. Старт гри запланований на 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що доросла команда Динамо готується до матчу проти Самсунспора в основному етапі Ліги конференцій. Стало відомо, хто обслуговуватиме даний поєдинок.

Раніше головний тренер турецького Самсунспора Томас Райс назвав Динамо командою "рівня Ліги чемпіонів".

Динамо Київ єврокубки УЄФА Україна Юнацька ліга УЄФА

Юнацька ліга УЄФА

18-річний Волошин відбив пенальті в дебютному матчі за Реал U-19 в Юнацькій лізі УЄФА
Динамо продовжило контракт з найкращим бомбардиром Юнацької ліги УЄФА
Манчестер Сіті переманив таланта ПСЖ
Пономаренко – найкращий бомбардир юнацької ліги УЄФА: усі голи нападника Динамо
Пономаренко розділив звання найкращого бомбардира Юнацької Ліги УЄФА

Останні новини