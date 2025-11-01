УЄФА звинуватили в крадіжці формату проведення єврокубків – від керівного органу вимагають 20 млн євро

УЄФА зіткнулася з позовом на суму понад 20 мільйонів євро з боку чилійської спортивної консалтингової компанії MatchVision, яка звинуватила керівний орган європейського футболу у крадіжці формату проведення єврокубків.

Про це повідомляє The Atheltic.

Починаючи з сезону-2024/25, УЄФА розширила Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій до 36 команд, які грають у так званому "Етапі ліги". Проте MatchVision вважає, що європейці незаконно привласнили чужу інтелектуальну власність.

Зазвичай відома як "швейцарська модель", вона передбачає, що всі 36 команд ранжуються в одній турнірній таблиці, де кожна команда грає з вісьмома різними суперниками, чотирма вдома, чотирма на виїзді.

На відміну від справжніх турнірів швейцарської моделі, де жеребкування проводиться після кожного раунду ігор, і переможці грають з переможцями, жеребкування матчів УЄФА проводиться один раз, на початку, і кожна сторона грає з двома командами з чотирьох сіяних кошиків по дев'ять команд.

MatchVision наголосила, що авторське право на систему кошиків належить засновнику кампанії Леандро Шарі, який зареєстрував її у Чилі у 2006 році. Компанія також стверджує, що представила цю ідею УЄФА у 2013 році та на кількох спортивних конференціях у наступні роки. Вона зазначає, що її ідея була використана в кількох країнах, а всесвітній керівний орган ФІФА визнав її інтелектуальною власністю MatchVision.

Цікаво, що Шара вперше погрожував УЄФА судовим позовом напередодні жеребкування Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Тепер він вирішив, що у нього не залишилося іншого вибору, окрім як подати до суду з вимогою відшкодування збитків.

Претензія Matchvision становить рівно 20 005 551 євро, тоді як Шара також особисто вимагає 200 000 євро. До того ж, вони просять виплатити відсотки за ці суми за минулий, цей та наступний сезони, що свідчить про те, що вони не очікують, що УЄФА поступиться їхнім вимогам.

У своїй заяві Шара називав себе "творцем математичних алгоритмів, що застосовуються в різних галузях, особливо у спорті". Він заявив, що один із цих алгоритмів є основою формату кошиків, захищений авторським правом і визнаний його авторським правом.

Шара продовжив, заявивши про свою заслугу у високих показниках результативності в оновленій Лізі чемпіонів, та звинувачує УЄФА у спробі "відірвати цю систему від її творця", називаючи її різними іменами протягом останніх кількох років, що, за словами Шари, "не змінило фактів".

"Це незаконне привласнення інтелектуальної власності, оприлюднене під час офіційного жеребкування у серпні 2024 року, змушує нас вжити заходів", – заявив Шара.

Він також погрожував розширити судовий позов, включивши до нього будь-кого, хто "свідомо сприяв цьому порушенню". У заяві йдеться про те, що MatchVision має "технічні дослідження, реєстрації та свідчення" на підтвердження своїх заяв, а також вимагає "визнання авторства" та виплати збитків.

Раніше УЄФА відповідала на заяви MatchVision тим, що вони "безпідставні та є лише черговим пунктом у списку подібних дій".

