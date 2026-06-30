Барселона повернеться до спроб підписати лідера Атлетико після ЧС-2026

Каталонська Барселона має намір повернутися до спроб підписати аргентинського нападника мадридського Атлетико Хуліана Альвареса.

Про це інформує The Athletic.

Відновлення перемовин може статися після закінчення чемпіонату світу-2026 з футболу, на якому 26-річний нападник "матрацників" пробився до плейоф турніру зі збірною Аргентини.

"Блаугранас" оцінили заяву Альвареса щодо його бажання покинути мадридський колектив, аби здійснити свою мрію. На ці слова аргентинця також відреагували в Атлетико.

Саме Барселона є пріоритетною командою для продовження кар'єри Хуліана. Також інтерес до нападника проявляють ПСЖ та декілька неназваних клубів із АПЛ.

Зазначається, що каталонці зроблять нову пропозицію по Альваресу, яка може становити близько 130 мільйонів євро. Щоправда, раніше йшла мова про те, що мадридці хочуть виручити за свого ключового форварда орієнтовно 150 мільйонів євро.

Відзначимо, що Хуліан має чинний контракт із "матрацниками" до кінця червня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 100 мільйонів євро.

Альварес виступає за Атлетико із літа 2024-го. Відтоді провів у футболці мадридського клубу 106 матчів (49 голів та 17 асистів). У сезоні-2025/26 взяв участь у 49 іграх на клубному рівні, у яких відзначився 20 м'ячами та 9 гольовими передачами.