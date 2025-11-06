Українська правда
Судаков – про поразку Бенфіки від Баєра: Не наш день

Володимир Максименко — 6 листопада 2025, 14:53
Судаков – про поразку Бенфіки від Баєра: Не наш день
Георгій Судаков
Плеймейкер Бенфіки та збірної України Георгій Судакови висловився після поразки команди від Баєра в четвертому турі Ліги чемпіонів.

Футболіст поділився думками у своїх соцмережах.

"Це був явно не наш день, але ми повинні продовжувати боротись до кінця. Хочу підтримати Самуеля Даля – лайно трапляється з усіма, вище голову!", – написав Судаков.

Нагадаємо, португальський колектив програв 0:1 і саме Даль припустився помилки під час пропущеного м'яча.

За підсумками 4 турів Ліги чемпіонів Бенфіка є однією з двох команд, що досі не заробила очки. Наразі підопічні Жозе Моурінью знаходяться на передостанньому місці в турнірній таблиці.

Раніше визначились оцінки Анатолія Трубіна та Георгія Судакова за матч з "фармацевтами". 

Також підсумки гри прокоментував головний тренер "орлів" Жозе Моурінью.

