Баварія, Інтер та Арсенал йдуть без втрат, Аякс та Бенфіка – на дні турнірної таблиці ЛЧ

4 та 5 листопада відбулися матчі 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026.

За підсумком чергового раунду ЛЧ лише три колективи йдуть з максимальним показником очок – Арсенал, Баварія та Інтер.

На протилежному полюсі турнірної таблиці розташувалась Бенфіка Георгія Судакова та Анатолія Трубіна, а також Аякс, які досі не зуміли завоювати жодного залікового пункту.

Однією з найбільших сенсацій туру став Карабах, за який виступає український футболіст Олексій Кащук. Азербайджанці шокували Челсі, зігравши внічию з фаворитом. Загалом команда Гурбана Гурбанова має 7 очок та знаходиться на 15 сходині, що наразі виводить їх у стикові матчі за шанс потрапляння до 1/8.

Реал Андрія Луніна після поразки Ліверпулю залишається в першій вісімці, що гарантує пряме потрапляння до 1/8 фіналу турніру.

ПСЖ Іллі Забарного також зазнав поразки в цьому турі, парижани поступились в домашньому матчі Баварії. Українець пропускав поєдинок через червону, яку він отримав у грі з Баєром.