Брага відмовилася від обміну лідера команди на Судакова

Португальська Брага відхилила пропозицію Бенфіки щодо обміну Георгія Судакова на Родріго Саласара.

Про це повідомляє Руді Галетті.

За інформацією джерела, президент Браги Антоніу Сальвадор планує отримати за Саласара близько 30 мільйонів євро. Бенфіка спробувала зменшити суму трансферу, запропонувавши на обмін Судакова. Втім, "каноніри" відхилили пропозицію "орлів".

Наразі Бенфіка не відмовилася від ідеї продажу півзахисника збірної України, щоб за отримані кошти придбати Саласара.

Ще однією перепоною для трансферу Саласара залишаються його фінансові запити. 26-річний уругваєць хоче стати найбільш високооплачуваним футболістом клубу, випередивши аргентинця Ніколаса Отаменді.

Зазначимо, що Саласар у поточному сезоні забив 23 голи та віддав 8 асистів у 47 матчах за Брагу.

Натомість Судаков наприкінці сезону втратив місце в стартовому складі команди Жозе Моурінью. У матчі 33-го туру португальської Премейри Бенфіка та Брага розписали бойову нічию (2:2). Георгій Судаков весь поєдинок просидів на лаві запасних.