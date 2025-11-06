Моурінью прокоментував поразку Бенфіки від Баєра в Лізі чемпіонів

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловився про поразку команди від Баєра в матчі четвертого туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

"Краща команда програла – нам просто не вистачило забитих м'ячів. Ми були єдині, хто створював моменти на полі, але для того, щоб вигравати, потрібно забивати. Ми добре конструювали атаки та контролювали їхню контргру.

Бенфіка продемонструвала чудовий рівень гри: були потрапляння в штангу, воротар рятував суперників, ще декілька моментів ми просто змарнували. Ми не змогли реалізувати свої шанси", – розповів Моурінью.

Нагадаємо, що за підсумками 4 турів Ліги чемпіонів Бенфіка є однією з двох команд, що досі не заробила очки. Наразі підопічні Жозе Моурінью знаходяться на передостанньому місці в турнірній таблиці.

Раніше визначились оцінки Анатолія Трубіна та Георгія Судакова за матч з "фармацевтами".