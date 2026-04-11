Це показує менталітет команди: Слот – про перемогу над Фулгемом

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот, що перемога над Фулгемом в 32 турі англійської Прем'єр-ліги демонструє менталітет команди.

Його слова передає Sky Sports.

"Кожен може зрозуміти: після цих двох поразок, 4:0 і 2:0, причому 2:0 відчувалося важче, ніж 2:0, а потім вийти сьогодні і перемогти Фулгем після лише двох днів відпочинку – це показує менталітет команди.



Ми зіграли багато таких матчів цього сезону, але, на жаль, це не завжди приводило до перемоги або "сухого" рахунку. Я вважаю, що ми заслужили перемогу, хоча й не домінували у грі повністю.



Але ми грали багато таких матчів, де відбитий удар або стандарт призвели до пропущеного голу, і все закінчувалося нічиєю або поразкою. Я б не сказав, що це була удача, але нарешті результат гри став справедливим".