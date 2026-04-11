Це показує менталітет команди: Слот – про перемогу над Фулгемом
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот, що перемога над Фулгемом в 32 турі англійської Прем'єр-ліги демонструє менталітет команди.
Його слова передає Sky Sports.
"Кожен може зрозуміти: після цих двох поразок, 4:0 і 2:0, причому 2:0 відчувалося важче, ніж 2:0, а потім вийти сьогодні і перемогти Фулгем після лише двох днів відпочинку – це показує менталітет команди.
Ми зіграли багато таких матчів цього сезону, але, на жаль, це не завжди приводило до перемоги або "сухого" рахунку. Я вважаю, що ми заслужили перемогу, хоча й не домінували у грі повністю.
Але ми грали багато таких матчів, де відбитий удар або стандарт призвели до пропущеного голу, і все закінчувалося нічиєю або поразкою. Я б не сказав, що це була удача, але нарешті результат гри став справедливим".
Також наставник "мерсисайдців" прокоментував ситуацію в роздягальні.
"Ситуація краща, ніж була два-три дні тому чи тиждень тому. Але це не означає, що після перемоги все знову стало добре. Ми знаємо, що попереду ще багато матчів".
Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, Ліверпуль здобув виїзну перемогу над Фулгемом з рахунком 0:2. Голами відзначалися 17-річний Нгумоа та досвідчений гравець команди Мохаммед Салах. Після цього результату "мерсисайдці" залишилися на п'ятій сходинці в чемпіонаті Англії, а лондонський клуб опустився на 11 місце.