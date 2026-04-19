Слот: Цей сезон не відповідає стандартам Ліверпуля

Олег Дідух — 19 квітня 2026, 21:47
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот після перемоги 2:1 над Евертоном розповів про цілі команди на кінцівку поточного сезону та визнав, що результати у поточній кампанії не відповідають рівню амбіцій клубу.

Слова нідерландського фахівця наводить пресслужба чемпіонів Англії.

"Ми зосереджені на потраплянні до Ліги чемпіонів. Але перед цим матчем справа була не лише в турнірній таблиці – це також про те, щоб представляти Ліверпуль. І чотири дні тому ми віддали шану пам'яті жертв великої трагедії на Гіллсборо.

Мені здається, цього сезону в нас було не так багато великих моментів. І навіть коли вони траплялися – наприклад, коли ми забивали в компенсований час – потім усе одно могли пропустити. Тому ми ще не відчули достатньо радості в цьому сезоні. Я повністю згоден із Вірджілом Ван Дейком: цей сезон не відповідає нашим стандартам", – заявив Слот.

Нагадаємо, 19 квітня Ліверпуль у матчі 33 туру АПЛ у мерсисайдському дербі обіграв Евертон 2:1, забивши переможний гол на 10-й компенсованій до другого тайму хвилині.

