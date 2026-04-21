У Ліверпулі визначилися з майбутнім Слота на посаді головного тренера команди

Ліверпуль продовжить співпрацю з головним тренером команди Арне Слотом.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, клуб не буде шукати заміну 48-річному фахівцю, оскільки шанси команди на потрапляння до Ліги чемпіонів наступного сезону значно збільшилися на тлі провальних виступів Челсі, який є найближчим переслідувачем "червоних".

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль готовий звільнити Слота, якщо команда не зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Серед ймовірних наступників фігурував екснаставник Реала та Баєра Хабі Алонсо.

Нагадаємо, 19 квітня Ліверпуль у матчі 33 туру АПЛ у мерсисайдському дербі обіграв Евертон 2:1, забивши переможний гол на 10-й компенсованій до другого тайму хвилині. Водночас Челсі поступився МЮ.