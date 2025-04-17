Індзагі думає про требл з Інтером після виходу в півфінал Ліги чемпіонів

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі налаштований здобути другий требл в історії клубу.

Слова 49-річного італійця наводить ESPN.

"Нерадзуррі" зіграли внічию з Баварією (2:2) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Цього результату вистачило, щоб італійський колектив став одним з півфіналістів єврокубку.

Свій перший та єдиний на даний момент требл "змії" здобули у 2010 році. І саме Баварія була обіграна в фіналі Ліги чемпіонів того року. Це налаштовує Індзагі на повторення успіху тодішнього тренера Інтера Жозе Моурінью.

"Це прекрасний вечір, прожитий на нашому стадіоні, перед нашими вболівальниками проти дуже сильної команди. Нам довелося зіграти дві чудові гри, вклавши в них все, що у нас було. Хлопці були чудовими, це перемога, якою ми можемо поділитися з усім світом Інтера. Ми рухаємося вперед у цьому довгому сезоні, який дарує нам стільки емоцій", – сказав Індзагі.

У півфіналі Ліги чемпіонів Інтер зустрінеться з Барселоною, яка також залишила поза бортом турніру німецький клуб, а саме дортмундську Боруссію.

Нагадаємо, що головний тренер Баварії Венсан Компані звинуватив травми у вильоті його команді від Інтера.