Сімоне Індзагі: Гвардіола – найкращий з усіх

Головний тренер Аль-Хіляля Сімоне Індзагі поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу-2025 про Манчестер Сіті (1 липня, 4:00 за київським часом).

Слова італійського фахівця наводить Marca.

"Я його дуже ціную. Буде приємно зіграти проти Манчестер Сіті та побачити Пепа. Думаю, він найкращий з усіх. Його кар’єра говорить сама за себе. І водночас він завжди прагне стати ще кращим. Манчестер Сіті грає у фантастичний футбол на цьому турнірі.

Зустріч із ними – велика честь для мене. Такі матчі допомагають нам зростати. Ми сказали ще в перший день: потрапити до топ-16 – це складне завдання, але я зустрів тут чудових хлопців", – заявив Індзагі.