Компані: Травми зіграли важливу роль у вильоті Баварії з Ліги чемпіонів

Головний тренер Баварії Венсан Компані вважає, що травми завадили його команді пройти Інтер у чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Слова 39-річного бельгійця наводить ESPN.

Вчора, 17 квітня, "ротен" зіграли внічию з "нерадзуррі" з рахунком 2:2. Але через поразку в домашньому матчі (1:2) німецький колектив залишив турнір.

Після гри Компані заявив, що Баварія пройшла б до півфіналу, якби він зміг розраховувати на всіх своїх підопічних.

"Думаю, до матчу проти Інтера головною нашою проблемою були травми. Ми повинні були зрозуміти, що ми можемо зробити без (Хірокі) Іто, (Дайо) Упамекано, (Джамала) Мусіали, (Мануеля) Ноєра, (Альфонсо) Девіса, (Кінгслі) Комана, (Александера) Павловича", – сказав Компані.

Незважаючи на великі кадрові проблеми, бельгійський фахівець вважає, що Баварія провела хорошу дуель з Інтером.

"Я думаю, що в першому матчі ми показали хорошу гру. Я не кажу про результат. У другій грі у Мілані ми також показали позитивний настрій. У нас було багато гольових моментів, більше, ніж у Інтера. У мене змішані почуття. Сувора реальність полягає в тому, що ми не будемо грати у домашньому фіналі Ліги чемпіонів. Ми не можемо цього змінити. Інший аспект – це гра. Ми знаємо, що зробили достатньо для перемоги в цих матчах".

Наостанок Компані запитали про напружений графік, який міг стати причиною того, що гравці його команди отримали травми.

"На жаль, не я це вирішую. На додаток до багатьох ігор, є довгі переїзди, і тиск зростає, коли у нас є відсутні гравці".

У Баварії залишився лише чемпіонат Німеччини, в якому вона лідирує з шестиочковим відривом від Баєра за п'ять турів до фінішу.

Інтер у свою чергу пройшов до півфіналу, де підопічні Сімоне Індзагі зустрінуться з Барселоною. Каталонці раніше з проблемами пройшли дортмундську Боруссію.