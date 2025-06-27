Гвардіола поза топ-3. Оприлюднено рейтинг найкращих тренерів світу

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не увійшов у топ-3 найкращих тренерів світу на даний момент.

Відповідний рейтинг опублікувало популярне видання FourFourTwo.

Гвардіола у цьому рейтингу посів лише четверте місце. Його випередили головний тренер ПСЖ Луїс Енріке, наставник Ліверпуля Арне Слот і Сімоне Індзагі, який нещодавно змінив міланський Інтер на Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.

10 найкращих тренерів світу за версією FourFourTwo

Луїс Енріке (Іспанія, ПСЖ) Арне Слот (Нідерланди, Ліаерпуль) Сімоне Індзагі (Італія, Аль-Хіляль) Жузеп Гвардіола (Іспанія, Манчестер Сіті) Ганс-Дітер Флік (Німеччина, Барселона) Хабі Алонсо (Іспанія, Реал Мадрид) Мікель Артета (Іспанія, Арсенал) Антоніо Конте (Італія, Наполі) Унаї Емері (Іспанія, Астон Вілла) Карло Анчелотті (Італія, збірна Бразилії)

Раніше найкращим тренером світу Луїса Енріке назвав захисник Інтер Маямі Жорді Альба.