Гвардіола поза топ-3. Оприлюднено рейтинг найкращих тренерів світу
Луїс Енріке
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Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не увійшов у топ-3 найкращих тренерів світу на даний момент.
Відповідний рейтинг опублікувало популярне видання FourFourTwo.
Гвардіола у цьому рейтингу посів лише четверте місце. Його випередили головний тренер ПСЖ Луїс Енріке, наставник Ліверпуля Арне Слот і Сімоне Індзагі, який нещодавно змінив міланський Інтер на Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.
10 найкращих тренерів світу за версією FourFourTwo
- Луїс Енріке (Іспанія, ПСЖ)
- Арне Слот (Нідерланди, Ліаерпуль)
- Сімоне Індзагі (Італія, Аль-Хіляль)
- Жузеп Гвардіола (Іспанія, Манчестер Сіті)
- Ганс-Дітер Флік (Німеччина, Барселона)
- Хабі Алонсо (Іспанія, Реал Мадрид)
- Мікель Артета (Іспанія, Арсенал)
- Антоніо Конте (Італія, Наполі)
- Унаї Емері (Іспанія, Астон Вілла)
- Карло Анчелотті (Італія, збірна Бразилії)
Раніше найкращим тренером світу Луїса Енріке назвав захисник Інтер Маямі Жорді Альба.