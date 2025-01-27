Матч Шахтаря проти Боруссії Дортмунд у Лізі чемпіонів розсудить шведська бригада арбітрів
Матч восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 між Шахтарем та дортмундською Боруссією обслуговуватиме шведська бригада арбітрів.
Про це йдеться на сайті УЄФА.
Головним арбітром поєдинку виступить Гленн Нюберг, лінійними суддями будуть Махбод Беїгі та Андреас Содерквіст, у той час як Адам Ладебек виконуватиме роль четвертого арбітра.
У якості рефері VAR працюватиме Денніс Хіглер з Нідерландів, а допомагатиме йому асистент Алан Кіяс з Австрії.
Нагадаємо, що матч Шахтаря та Боруссії відбудеться у середу, 29 січня. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.
У команди Маріно Пушича ще є математичні шанси пробитися у плейоф єврокубку. Проте для цього має співпасти безліч факторів.
Раніше стало відомо, що паралельно із цим поєдинком працюватиме українська бригада арбітрів.