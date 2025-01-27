Матч Шахтаря проти Боруссії Дортмунд у Лізі чемпіонів розсудить шведська бригада арбітрів

Матч восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 між Шахтарем та дортмундською Боруссією обслуговуватиме шведська бригада арбітрів.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Головним арбітром поєдинку виступить Гленн Нюберг, лінійними суддями будуть Махбод Беїгі та Андреас Содерквіст, у той час як Адам Ладебек виконуватиме роль четвертого арбітра.

У якості рефері VAR працюватиме Денніс Хіглер з Нідерландів, а допомагатиме йому асистент Алан Кіяс з Австрії.

Нагадаємо, що матч Шахтаря та Боруссії відбудеться у середу, 29 січня. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

У команди Маріно Пушича ще є математичні шанси пробитися у плейоф єврокубку. Проте для цього має співпасти безліч факторів.

Раніше стало відомо, що паралельно із цим поєдинком працюватиме українська бригада арбітрів.