Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч останнього туру Ліги чемпіонів

Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним отримала призначення на матч восьмого туру Ліги чемпіонів між Штурмом та РБ Лейпцигом.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Балакіну допомагатимуть на лініях Олександр Беркут та Віктор Матяш, а Віталій Романов виконуватиме обов'язки резервного арбітра.

Українці працюватимуть з парою швейцарців на VAR, яка складається з Федая Сана та Лукаса Фендріха.

Варто зазначити, що це вже третє призначення для Балакіна та його помічників на гру основного етапу Ліги чемпіонів цього сезону. Раніше вони працювали на поєдинках Спарта – Брест та Баєр – РБ Зальцбург.

А вже колишній головний тренер РБ Зальцбурга Пеп Лейндерс розкритикував рішення Балакіна призначити пенальті у ворота його команди.

Матч Штурм – РБ Лейпциг у межах восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 відбудеться у середу, 29 січня. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в цей же день свою гру проведе й донецький Шахтар. Суперником "гірників" буде кризова Боруссія Дортмунд, яка залишилася без головного тренера після відставки Нурі Шахіна.