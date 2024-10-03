Шевчук: Шахтар нічого не зміг протидіяти Аталанті в ЛЧ

Колишній захисник Шахтаря В’ячеслав Шевчук прокоментував виступ "гірників у Лізі чемпіонів проти Аталанти (0:3). Він заявив, що бергамаски мали повну домінацію на футбольному полі.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Аталанта була сильніша за Шахтар у всіх аспектах: у плані організації гри, фізичної, тактичної, технічної підготовки. Бергамаски провели потужний матч у своєму стилі: агресивно та високо пресингуючи по всьому полю. Шахтар нічого не зміг із цим вдіяти, за всю гру, маючи всього лише один момент – коли пробивав Конопля на початку другого тайму.

Донецька команда програла майже всі єдиноборства і підбирання, а це дуже важливо у футболі. Для мене сучасний футбол – це коли всі гравці атакують і всі захищаються. На відміну від Шахтаря, Аталанта показала сучасний футбол. Італійська команда вся йшла в атаку і оборонялася, діючи компактно. Шахтар нічого не зміг протидіяти супернику, гравці не змогли один в один проявити себе", – сказав Шевчук.