Легенда Шахтаря прокоментував виступ команди у матчі ЛЧ проти Аталанти
Легенда донецького Шахтаря Андрій Воробей вважає, що виступ "гірників" у Лізі чемпіонів проти Аталанти, один з найслабших в історії клубу.
Його слова передає Sport.ua.
"Звісно, не такого матчу я чекав. Тут навіть річ не в результаті. Тут справа у грі та в нашій команді. Хочеться якось пом'якше сказати, щоб нікого не образити. Це слабкий Шахтар. Можливо, один із найслабших Шахтарів взагалі в історії клубу, особливо якщо брати до уваги це десятиліття.
Я не можу сказати, в чому причина. Я не стверджуватиму, але, можливо, треба десь щось змінювати. Чомусь у донеччан навіть не видно малюнку гри, навіть не видно шляхом чого Шахтар може грати у єврокубках. Відверто кажучи, дуже слабко виглядає наша команда у порівнянні з європейськими клубами", – сказав Воробей.
Нагадаємо, після двох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Аталанта має в активі чотири бали.
У наступному турі "гірники" навідаються у гості до англійського Арсенала, а бергамаски наступного дня на своєму полі прийматимуть шотландський Селтік.