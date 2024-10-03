Легенда Шахтаря прокоментував виступ команди у матчі ЛЧ проти Аталанти

Легенда донецького Шахтаря Андрій Воробей вважає, що виступ "гірників" у Лізі чемпіонів проти Аталанти, один з найслабших в історії клубу.

Його слова передає Sport.ua.

"Звісно, ​​не такого матчу я чекав. Тут навіть річ не в результаті. Тут справа у грі та в нашій команді. Хочеться якось пом'якше сказати, щоб нікого не образити. Це слабкий Шахтар. Можливо, один із найслабших Шахтарів взагалі в історії клубу, особливо якщо брати до уваги це десятиліття. Я не можу сказати, в чому причина. Я не стверджуватиму, але, можливо, треба десь щось змінювати. Чомусь у донеччан навіть не видно малюнку гри, навіть не видно шляхом чого Шахтар може грати у єврокубках. Відверто кажучи, дуже слабко виглядає наша команда у порівнянні з європейськими клубами", – сказав Воробей.

Нагадаємо, після двох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Аталанта має в активі чотири бали.

У наступному турі "гірники" навідаються у гості до англійського Арсенала, а бергамаски наступного дня на своєму полі прийматимуть шотландський Селтік.