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Тренер Спортинга: Шахтар – дуже швидка та креативна команда

Олег Дідух — 3 листопада 2026, 17:27
Тренер Спортинга: Шахтар – дуже швидка та креативна команда
Тіагу Фернандеш
Getty Images

Тимчасовий виконувач обов'язків головного тренера Спортинга Тіагу Фернандеш поділився очікуваннями від матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Слова фахівця наводить пресслужба португальського клубу.

"Це суперник, якого ми добре знаємо за останні роки виступів українських команд: вони роблять ставку на дуже талановитих, якісних та креативних гравців. Ми добре знаємо Шахтар, знаємо їхні сильні сторони. Це дуже креативна, швидка, цілеспрямована в третій зоні та біля воріт команда з надзвичайно майстерними гравцями. Вони грають за схемою 4-3-3 з великою мобільністю.

Тренер чітко прищепив їм свій стиль гри – вони люблять починати атаки низько від власних воріт. Той невеликий час, що був у нас на тренуваннях, дозволив попередити гравців про це і напрацювати здатність стримати атакувальну міць Шахтаря. Ми готові провести хороший матч. Я відчуваю, що гравці сповнені впевненості і дуже добре сприймають інформацію, тому я переконаний, що ми зіграємо добре та зможемо нейтралізувати Шахтар", – заявив Фернандеш.

Матч Шахтар – Спортинг відбудеться у вівторок, 3 листопада, початок – о 19:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію матчу.

Напередодні матчу проти Шахтаря посаду головного тренера Спортинга покинув Руй Боржеш, його замінить Паулу Фонсека.

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