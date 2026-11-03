Тренер Спортинга: Шахтар – дуже швидка та креативна команда

Тимчасовий виконувач обов'язків головного тренера Спортинга Тіагу Фернандеш поділився очікуваннями від матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Слова фахівця наводить пресслужба португальського клубу.

"Це суперник, якого ми добре знаємо за останні роки виступів українських команд: вони роблять ставку на дуже талановитих, якісних та креативних гравців. Ми добре знаємо Шахтар, знаємо їхні сильні сторони. Це дуже креативна, швидка, цілеспрямована в третій зоні та біля воріт команда з надзвичайно майстерними гравцями. Вони грають за схемою 4-3-3 з великою мобільністю.

Тренер чітко прищепив їм свій стиль гри – вони люблять починати атаки низько від власних воріт. Той невеликий час, що був у нас на тренуваннях, дозволив попередити гравців про це і напрацювати здатність стримати атакувальну міць Шахтаря. Ми готові провести хороший матч. Я відчуваю, що гравці сповнені впевненості і дуже добре сприймають інформацію, тому я переконаний, що ми зіграємо добре та зможемо нейтралізувати Шахтар", – заявив Фернандеш.