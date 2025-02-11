Агуеро: Відріжу собі яйця, якщо Реал переможе Манчестер Сіті
Серхіо Агуеро
Michael Regan/PA
Легендарний форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро зробив самовпевнену заяву щодо результату протистояння своєї команди у плейоф Ліги чемпіонів.
Сьогодні, 11 лютого, "містяни" зіграють перший стиковий матч плейоф єврокубку. Суперником англійського клубу знову буде мадридський Реал.
Відвідавши подкаст "Som I Serem FCB", 36-річний аргентинець поставив на кін свої яйця, які він пообіцяв відрізати.
"Реал Мадрид не може перемогти Сіті. Якщо вони переможуть Сіті, я відріжу собі яєчка", – заявив Агуеро.
Стартовий свисток поєдинку між Манчестер Сіті та Реалом прозвучить о 22:00 за київським часом.
Раніше головний тренер англійців Жузеп Гвардіола запевнив, що у нього є план, як перемогти свого майбутнього суперника.