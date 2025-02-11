Ліга чемпіонів: французьке протистояння і суперматч у Манчестері

У вівторок, 11 лютого, в Європі відбудуться перші чотири матчі раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА. Вечір розпочнеться грою двох французьких команд – Бреста і ПСЖ, а потім відбудуться три матчі одночасно, центральним з яких, безумовно, буде протистояння Манчестер Сіті та мадридського Реала.

"Чемпіон" представляє пари учасників сьогоднішніх матчів головного єврокубка.

Манчестер Сіті – Реал

Сьогоднішній стан підопічних Пепа Гвардіоли дуже далекий від оптимального. Команда з великими труднощами подолала груповий турнір Ліги чемпіонів і вже практично втратила надію на боротьбу за титул чемпіона англійської Прем'єр-ліги. В останньому матчі чемпіонату "містяни" були розтрощені Арсеналом (1:5), а в поточній турнірній таблиці відстають від лідерів із Ліверпуля на 15 балів. У команди 12 перемог за 5 нічиїх і 7 поразок – показники чи не середняка ліги.

Ба більше, минулими вихідними МанСіті грав проти Лейтон Орієнт, середняка третього за значущістю дивізіону англійського футболу (9-те місце в турнірній таблиці), і... програвав під час матчу. Лише за 11 хвилин до кінця гри, на 79-й, Кевін Де Брейне забив переможний гол (2:1), але на останніх хвилинах суперник атакував, а Гвардіолі залишалося тільки хитати головою.

Попереду матчі з Реалом, які стануть чудовою перевіркою для Сіті на здатність до великих перемог у нинішньому сезоні.

Зі свого боку, команда Карло Анчелотті наразі лідирує в чемпіонаті Іспанії, але з мінімальним відривом від конкурентів. У Реала 50 очок проти 49 в Атлетіко і 48 – у Барселони. Ба більше, в останніх матчах Реал спочатку програв Еспаньйолу (0:1), а потім зіграв унічию з Атлетіко (1:1), розгубивши свою солідну перевагу перед суперниками в турнірній таблиці.

Разом з тим, Реал виграв у чвертьфіналі Кубка Короля у Леганеса (3:2), продовжуючи боротьбу за перемогу в обох національних турнірах.

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А ось у Лізі чемпіонів Реал виступає в нинішньому сезоні зовсім нерівно, здобувши п'ять перемог при 3 поразках – 11-те місце в підсумковій таблиці. Команда не змогла напряму вийти до плей-оф, а тепер, волею жереба, змушена буде боротися за вихід до 1/8 фіналу з МанСіті (22-ге місце).

Травмовані

Реал: Даніель Карвахаль, Едер Мілітао, Антоніо Рюдігер, Давид Алаба, Лукас Васкес

Манчестер Сіті: Родрі, Ніко Гонсалес, Жеремі Доку, Натан Аке

Прогнози букмекерів:

Перемога МанСіті – 2.28

Нічия – 3.82

Перемога Реала – 2.90

Брест – ПСЖ

У цій парі, на відміну від протистояння МанСіті та Реала, є явний фаворит. Ним, звичайно ж, є ПСЖ. Гранд французького футболу, 12-разовий чемпіон країни (з сезону 2012/13 виграв 10 з 12 титулів чемпіона країни) впевнено лідирує і в нинішньому сезоні. У команди 53 очки (16 перемог, 5 нічиїх і красномовний 0 у графі "поразки") і вона на 10 балів випереджає Марсель, який йде на 2-му місці. У двох останніх матчах чемпіонату команда обіграла Монако (4:1) і... Брест, розгромивши свого сьогоднішнього суперника на виїзді – 2:5.

А між цими двома матчами обіграла Ле-Ман у Кубку Франції (3:0) і вийшла до чвертьфіналу турніру.

А ось у Лізі чемпіонів команда Луїса Енріке виступає посередньо, посівши лише 15-те місце в таблиці з 36 колективів. На рахунку парижан 4 перемоги за 1 нічиєї та 3 поразок – 13 очок. Зрозуміло, з такими показниками команді не можна було розраховувати на вихід до 1/8 фіналу напряму. Втім, із жеребом у раунді плейоф команді явно пощастило.

У чемпіонаті Франції Брест тільки останнім часом набрав хід, вийшовши на 8-ме місце в таблиці. В останніх п'яти матчах у команди 4 перемоги за 1 поразки. Всього ж у команди Еріка Руа 10 перемог при 1 нічиїй і 10 поразках – 31 очко і 22 бали відставання від ПСЖ.

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Водночас Брест посів 18-те місце в таблиці Ліги чемпіонів із тими самими показниками, що й ПСЖ – 4 перемоги, нічия і 3 поразки. Тільки різниця м'ячів у Бреста виявилася гіршою, -1 проти +5 у парижан. Крім ПСЖ і Бреста, по 13 очок у підсумковій таблиці набрали ще один французький клуб Монако, а також Бенфіка (Португалія) і Феєноорд (Нідерланди).

На підсумкове місце Бреста в таблиці Ліги чемпіонів вплинув і результат гри з донецьким Шахтарем. Команда Марино Пушича обіграла суперника 2:0, у 7-му турі, коли Брест теоретично міг ще зачепитися навіть за місце в топ-8 і прямий вихід у ⅛ фіналу. А в останньому 8-му турі французька команда поступилася Реалу (0:3) і скотилася в середину турнірної таблиці.

В останніх матчах, після домашньої поразки від ПСЖ, Брест здобув гостьову перемогу над Нантом (0:2), а посеред минулого тижня зіграв матч Кубка Франції, в якому на виїзді здолав Труа (1:2) і вийшов у чвертьфінал кубкового турніру.

Травмовані

ПСЖ: Варрен Заїр-Емрі

Брест: Брадлі Локо, Йонас Мартін, Жордан Амаві

Прогноз букмекерів:

Перемога Бреста – 7.96

Нічия – 5.36

Перемога ПСЖ – 1.36

Спортинг – Боруссія

Лісабонський Спортинг у цьому сезоні є лідером чемпіонатом Португалії з відривом від Бенфіки Анатолія Трубіна на 4 очки та Порту – на 8 балів. Команда Руя Боржеса виграла 16 матчів за 3 нічиїх та 2 поразок. Але найбільше вражає різниця забитих і пропущених м'ячів команди – 57-16, або "+41".

Щоправда, саме зараз біло-зелена команда трохи зменшила темп. У п'яти останніх матчах лісабонці здобули три перемоги за двох нічиїх. Так, минулої п'ятниці команда зіграла внічию з Порту (1:1), не зумівши збільшити свій відрив від конкурентів у турнірній таблиці. До цього, у 2025 році в очних протистояннях із грандами Спортинг здолав Порту в півфіналі Кубка ліги (1:0), але програв Бенфіці у фіналі турніру (1:1, по пенальті 6:7).

У Лізі чемпіонів Спортинг у 2025-му також не відзначався. Команда спочатку поступилася РБ Лейпциг (1:2), а потім зіграла внічию з Болоньєю (1:1). Тим часом в осінній частині сезону команда здобула три перемоги (здолавши, зокрема, МанСіті з рахунком 4:1) та одного разу зіграла внічию. Набравши 11 балів, команда з Лісабона посіла передостаннє "прохідне" 23-тє місце. Також по 11 очок набрали МанСіті, Брюгге і Динамо (Загреб), але саме Динамо виявилося "зайвим" за додатковими показниками.

Своєю чергою, німецька Боруссія з Дортмунда є середняком турнірної таблиці Бундесліги, і Ліга чемпіонів є чи не єдиним шансом команди проявити себе в цьому сезоні у всій красі. У національному чемпіонаті у команди 8 перемог за 5 нічиїх і 8 поразок – 29 очок і 11-те місце. А в п'яти останніх матчах у команди 3 поразки за однієї нічиєї та перемоги.

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1 лютого команда на виїзді обіграла Гайденгайм (1:2), а рівно за тиждень, минулої суботи, вдома поступилася Штутгарту з тим самим рахунком 1:2.

У Лізі чемпіонів команда також виступає вкрай нерівно, але в останньому 8-му турі основного етапу обіграла Шахтар (3:1). Ця перемога дозволила німецькому колективу посісти 10-те місце в турнірній таблиці з 15 очками – 5 перемог за 3 поразок.

Травмовані:

Спортинг: Нуно Сантос, Педру Гонсалеш, Жені Катаму

Боруссія: Фелікс Нмеча, Карні Чуквуемека, Рамі Бенсебаїні

Прогноз букмекерів:

Перемога Спортинга – 2.26

Нічия – 3.63

Перемога Боруссії – 3.07

Ювентус – ПСВ

У парі Ювентус – ПСВ також є явний фаворит і це, звичайно ж, туринська команда. Нехай у цьому сезоні Ювентус і не блищить, ні на внутрішній, ні на міжнародній арені.

У Серії А, команда з Турина йде на 5-му місці, відстаючи від лідера Наполі на 12 очок (43 проти 55). У 24 іграх на рахунку "Старої синьйори" 10 перемог при 13 нічиїх і 1 поразці. Втім, в останніх турах у команди справи явно йдуть на поправку – 3 перемоги, нічия і поразка. Так, в останньому турі, Ювентус виграв у гостях у Комо (1:2), а до цього розгромив вдома Емполі – 4:1, здобувши дві перемоги поспіль. Щоправда, перед цим команда зазнала своєї єдиної поразки в сезоні, поступившись лідеру Наполі, 1:2.

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У Лізі чемпіонів туринська команда набрала лише 12 балів у 8 матчах – 3 перемоги за 3 нічиїх і 2 поразок. Цього вистачило для того, щоб посісти 20-те місце при 24 командах-учасницях плейоф. При цьому, команда впевнено йшла в середині таблиці до 6-го туру, зокрема, обігравши МанСіті (2:0), але нічия з Брюгге і поразка від Бенфіки в останніх двох турах різко опустили команду вниз у турнірній таблиці.

Водночас ПСВ з Ейндховена розгубив 9 очкову перевагу над "Аяксом" і йде на рівних із суперниками з Амстердама в битві за титул чемпіона Нідерландів – по 51 очку. Разом з тим, дует лідерів випереджає Утрехт, який посідає 3-тє місце, на 9 балів (42). В останніх п'яти турах ПСВ здобув лише одну перемогу при 3 нічиїх і поразці. В останніх матчах ПСВ зіграв унічию з Віллем II (1:1) і НЕК (3:3).

Водночас у чвертьфіналі національного Кубка команда обіграла Феєноорд (2:0) і вийшла до півфіналу турніру.

А ось у Лізі чемпіонів у 2025-му ПСВ виграв два матчі поспіль з однаковим рахунком 3:2 – у Црвени Звезди в Белграді та Ліверпуля вдома. Це дало змогу підопічним Петера Боса посісти 14-те місце в підсумковій таблиці – 4 перемоги за 2 нічиїх і 2 поразки та 14 очок у таблиці.

Травмовані

Ювентус: Глейсон Бремер, Хуан Кабаль, Андреа Камб'яссо, П'єр Калюлю

ПСВ: Рікардо Пепі, Малік Тілльман

Прогноз букмекерів:

Перемога Ювентуса – 1.95

Нічия – 3.49

Перемога ПСВ – 4.08

Де дивитися

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