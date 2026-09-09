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Голанд зрівнявся з Агуеро за кількістю голів у футболці Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів

Софія Кулай — 9 вересня 2026, 12:50
Голанд зрівнявся з Агуеро за кількістю голів у футболці Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів
Ерлінг Голанд
Getty Images

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд оформив дубль у ворота Порту в 1-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 (2:0), зрівнявшись за кількістю голів у турнірі з колишнім аргентинським футболістом Серхіо Агуеро.

В обох зірок футболу по 36 результативних ударів у футболці "містян" в ЛЧ. Щоправда, скільки м'ячів норвезький форвард забив за меншу кількість поєдинків, аніж Агуеро – у 40-ка іграх проти 64-х у Серхіо.

Десятка найкращих бомбардирів Манчестер Сіті в ЛЧ

  1. Ерлінг Голанд (40 матчів) – 36 голів
  2. Серхіо Агуеро (64) – 36
  3. Рахім Стерлінг (67) – 24
  4. Габріел Жезус (38) – 20
  5. Філ Фоден (69) – 20
  6. Ріяд Марез (46) – 16
  7. Кевін Де Брюйне (72) – 16
  8. Бернарду Сілва (86) – 15
  9. Ілкай Гюндоган (77) – 12
  10. Хуліан Альварес (17) – 8

Додамо, що Ерлінг посідає 7-ме місце у рейтингу найкращих голеадорів у Лізі чемпіонів, який очолює Кріштіану Роналду (140 голів).

Вже у наступному матчі єврокубкового турніру Голанд може вийти в одноосібні лідери рейтингу найкращих бомбардирів Сіті в ЛЧ. У 2-му турі МанСіті зіграє вдома проти ПСЖ – 14 жовтня о 22:00 (за київським часом).

Загалом на старті нового сезону-2026/27 на рахунку Ерлінга 5 голів у 5-ти зустрічах в усіх турнірах за "містян".

Раніше повідомлялося, що нападник Реала Кіліан Мбаппе зрівнявся за голами у Лізі чемпіонів із колишнім форвардом "вершкових" Раулем.

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