Голанд зрівнявся з Агуеро за кількістю голів у футболці Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд оформив дубль у ворота Порту в 1-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 (2:0), зрівнявшись за кількістю голів у турнірі з колишнім аргентинським футболістом Серхіо Агуеро.

В обох зірок футболу по 36 результативних ударів у футболці "містян" в ЛЧ. Щоправда, скільки м'ячів норвезький форвард забив за меншу кількість поєдинків, аніж Агуеро – у 40-ка іграх проти 64-х у Серхіо.

Десятка найкращих бомбардирів Манчестер Сіті в ЛЧ

Ерлінг Голанд (40 матчів) – 36 голів Серхіо Агуеро (64) – 36 Рахім Стерлінг (67) – 24 Габріел Жезус (38) – 20 Філ Фоден (69) – 20 Ріяд Марез (46) – 16 Кевін Де Брюйне (72) – 16 Бернарду Сілва (86) – 15 Ілкай Гюндоган (77) – 12 Хуліан Альварес (17) – 8

Додамо, що Ерлінг посідає 7-ме місце у рейтингу найкращих голеадорів у Лізі чемпіонів, який очолює Кріштіану Роналду (140 голів).

Вже у наступному матчі єврокубкового турніру Голанд може вийти в одноосібні лідери рейтингу найкращих бомбардирів Сіті в ЛЧ. У 2-му турі МанСіті зіграє вдома проти ПСЖ – 14 жовтня о 22:00 (за київським часом).

Загалом на старті нового сезону-2026/27 на рахунку Ерлінга 5 голів у 5-ти зустрічах в усіх турнірах за "містян".

Раніше повідомлялося, що нападник Реала Кіліан Мбаппе зрівнявся за голами у Лізі чемпіонів із колишнім форвардом "вершкових" Раулем.