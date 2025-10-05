Поставив на грузина та нокаут для росіянина: кум Мессі та легенда Ман Сіті виграв гроші на UFC 320
Аргентинська легенда футболу та кум Ліонеля Мессі, Серхіо Агуеро, довів, що його інтуїція працює не лише на футбольному полі. Напередодні турніру UFC 320 колишній нападник Манчестер Сіті зробив ставку-експрес, яка принесла йому солідний виграш.
Агуеро поставив майже 9 тисяч доларів на двох фаворитів вечора – Мераба Двалішвілі та Алекса Перейру. І не прогадав: його прогноз виявився точним.
Грузин Двалішвілі втретє поспіль захистив титул чемпіона UFC, впевнено перемігши Корі Сендхагена одностайним рішенням суддів.
А от бразилець Перейра подарував Куну справжній феєрверк – уже в першому раунді нокаутував росіянина Магомеда Анкалаєва та повернув собі титул чемпіона.
Як результат – ставка з коефіцієнтом 4.03 принесла Серхіо понад 36 тисяч доларів виграшу!
Нагадаємо, не так давно Агуеро став зіркою Інтернету через занадто гучні слова. Аргентинець так вірив у перемогу Ман Сіті в матчі з Реалом у минулорічному розіграші Ліги чемпіонів, що під час подкасту Som I Serem FCB пообіцяв відрізати свої яйця, якщо мадридці виграють.
У підсумку відомий футболіст став жертвою тролінгу від фанатів, які вигадали чимало кумедних коментарів у профілі Куна в Інстаграмі.