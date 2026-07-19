Легенда збірної Аргентини: Мессі – справжня порнозірка

Колишній нападник збірної Аргентини Серхіо Агуеро розхвалив Ліонеля Мессі перед фіналом чемпіонату світу-2026 з Іспанією, порівнявши його з порнозіркою.

Його слова передає Marca.

Агуеро висловив справжнє захоплення виступами капітана "альбіселесте" на чемпіонаті світу-2026.

"Ми вже за кадром, а він у 39 років грає так, ніби йому 20. Ніхто й ніколи не зрівняється з ним. Минуть роки, але ні ми, ні наші діти не побачать нічого подібного. Мессі – справжня порнозірка на полі, він усіх т***ає", – заявив Агуеро.

Фінал ЧС-2026 Іспанія – Аргентина розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Підопічні Ліонеля Мессі спробують підтвердити свій статус чинних чемпіонів світу. У 2022-му аргентинці переграли у серії пенальті французів (4:2).

У цьому матчі нападнику "альбіселесте" потрібно забивати. Адже 19 липня Кіліан Мбаппе оформив дубль та випередив Лео у рейтингу найкращих бомбардирів в історії Мундіалю – 22 м'ячі проти 21-го результативного удару в аргентинця.

Напередодні вирішального поєдинку Ліонель заговорив про лідера Червоної Фурії" Ламіна Ямала, прокоментувавши легендарне спільне фото.