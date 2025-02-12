Інтернет пам'ятає все: фанати затролили Агуеро за обіцянку відрізати яйця

Легендарний форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро зробив гучну заяву перед матчем своєї колишньої команди проти Реала в плейоф Ліги чемпіонів.

Аргентинець так вірив у перемогу "містян", що під час подкасту Som I Serem FCB пообіцяв... відрізати свої яйця, якщо мадридці виграють.

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Але гра завершилася не на користь Серхіо: Реал здолав Сіті з рахунком 3:2, і соцмережі вибухнули жартами. Фанати масово нагадують Агуеро про його обіцянку, перетворюючи слова аргентинця на новий мем.

Менш ніж за добу під останнім постом аргентинця у соцмережах фанати залишили понад 30 тисяч різних мемів на тему цієї ситуації!

Нагадаємо, матч-відповідь між Ман Сіті та Реалом у межах Ліги чемпіонів відбудеться 19 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.