Інтернет пам'ятає все: фанати затролили Агуеро за обіцянку відрізати яйця
Легендарний форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро зробив гучну заяву перед матчем своєї колишньої команди проти Реала в плейоф Ліги чемпіонів.
Аргентинець так вірив у перемогу "містян", що під час подкасту Som I Serem FCB пообіцяв... відрізати свої яйця, якщо мадридці виграють.
Але гра завершилася не на користь Серхіо: Реал здолав Сіті з рахунком 3:2, і соцмережі вибухнули жартами. Фанати масово нагадують Агуеро про його обіцянку, перетворюючи слова аргентинця на новий мем.
Менш ніж за добу під останнім постом аргентинця у соцмережах фанати залишили понад 30 тисяч різних мемів на тему цієї ситуації!
Нагадаємо, матч-відповідь між Ман Сіті та Реалом у межах Ліги чемпіонів відбудеться 19 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.