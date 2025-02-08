"Драко Малфой", Агуеро і син Бекхема братимуть участь у заїзді Формули-Е

Голівудська зірка Том Фелтон, який найбільше відомий за роллю Драко Малфоя у всім відомому кіновсесвіті "Гаррі Поттер", спробує свої сили за кермом боліда Формули-Е.

Про це повідомляє Motorsport Week.

37-річний британець візьме участь у заїзді електромобілів на етапі в Маямі 5-6 березня. Він буде однією із запрошених зірок. Окрім нього, там ще будуть легенда Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, син легенди Манчестер Юнайтед Девіда Бекхема Бруклін та контентмейкери різних платформ.

Очікується, що до них доєднається ще одна зірка, ім'я якої поки що залишається невідомим.

"Я все життя любив колеса. Від батька, який навчив мене їздити на велосипеді, до мого першого постера із зображенням суперкара на стіні спальні. Коли я навчився водити машину, це був найбільш визвольний досвід, який я коли-небудь мав. Навіть краще, ніж мітла. Від того, як мій батько вчив мене вижимати зчеплення в нашому Форд Фієста 1979 року, на якому він навчив їздити трьох моїх старших братів, до водіння мого першого спортивного автомобіля. Ніщо не може зрівнятися з хвилюванням, яке я відчуваю, сидячи за кермом, мабуть, найзахопливішого транспортного засобу на чотирьох колесах на планеті. Я дуже радий, що мені надали таку можливість. Звичайно, в цей день я буду поводитися спокійно, але мій внутрішній дев'ятирічний "я" буде кричати від радості, як тільки я наближуся до боліда Формули-E – не кажучи вже про те, щоб сісти за кермо! Це буде момент, коли мрії стають реальністю, і я намагатимусь максимально використати кожну секунду", – йдеться у заяві Фелтона.

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Цей зірковий заїзд Формули-Е відбудеться на Міжнародному автодромі Маямі, де у травні також проходитиме етап Формули-1.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем Формули-1 сезону 2025 року.