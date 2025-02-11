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Гвардіола: Неможливо контролювати атакувальний квартет Реала весь матч

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 12:12
Гвардіола: Неможливо контролювати атакувальний квартет Реала весь матч
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився очікуваннями від першого матчу проти мадридського Реала в межах 1/16 Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Я знаю, як нам грати, ми маємо певний план. Сподіваюсь, що ми зможемо вийти у наступний раунд. Я абсолютно спокійний, а гравці просто хочуть вийти та насолодитись грою.

Неможливо контролювати атакувальний квартет Реала всі 90 або 180 хвилин. Вінісіус, Мбаппе, Родріго, Беллінгем – всі вони виключні гравці.

Останніми роками наші матчі проти Реала перетворились на велику дуель. Дійсно, це стало європейським Ель-Класіко", – вважає Гвардіола.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться сьогодні, 11 лютого, в межах 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше своїми очікуваннями поділився Карло Анчелотті.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2024/25

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