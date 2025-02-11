Гвардіола: Неможливо контролювати атакувальний квартет Реала весь матч

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився очікуваннями від першого матчу проти мадридського Реала в межах 1/16 Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Я знаю, як нам грати, ми маємо певний план. Сподіваюсь, що ми зможемо вийти у наступний раунд. Я абсолютно спокійний, а гравці просто хочуть вийти та насолодитись грою.



Неможливо контролювати атакувальний квартет Реала всі 90 або 180 хвилин. Вінісіус, Мбаппе, Родріго, Беллінгем – всі вони виключні гравці.



Останніми роками наші матчі проти Реала перетворились на велику дуель. Дійсно, це стало європейським Ель-Класіко", – вважає Гвардіола.