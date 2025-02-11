Гвардіола: Неможливо контролювати атакувальний квартет Реала весь матч
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився очікуваннями від першого матчу проти мадридського Реала в межах 1/16 Ліги чемпіонів.
Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.
"Я знаю, як нам грати, ми маємо певний план. Сподіваюсь, що ми зможемо вийти у наступний раунд. Я абсолютно спокійний, а гравці просто хочуть вийти та насолодитись грою.
Неможливо контролювати атакувальний квартет Реала всі 90 або 180 хвилин. Вінісіус, Мбаппе, Родріго, Беллінгем – всі вони виключні гравці.
Останніми роками наші матчі проти Реала перетворились на велику дуель. Дійсно, це стало європейським Ель-Класіко", – вважає Гвардіола.
Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться сьогодні, 11 лютого, в межах 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше своїми очікуваннями поділився Карло Анчелотті.