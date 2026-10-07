Реал знайшов підсилення захисту в Бундеслізі

Центральний захисник леверкузенського Баєра та збірної Англії Джарелл Кванса може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє Bild.

У Реалі більше не розраховують на Рауля Асенсіо, і шукають підсилення в центрі захисту. Одним із пріоритетних кандидатів є саме Кванса.

Контракт англійця з Баєром діє до кінця червня 2030 року, трансферна вартість наразі оцінюється в 50 мільйонів євро. Влітку минулого року німці придбали захисника у Ліверпуля за 35 мільйонів.

У поточному сезоні на рахунку 23-річного Кванси 1 гольова передача у 6 матчах за Баєр у всіх турнірах. Захисник провів 9 матчів за національну збірну Англії.

Раніше повідомлялося про те, що Реал узгодив новий контракт із Ардою Гюлером.