Реал знайшов підсилення захисту в Бундеслізі
Джарелл Кванса
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Центральний захисник леверкузенського Баєра та збірної Англії Джарелл Кванса може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.
Про це повідомляє Bild.
У Реалі більше не розраховують на Рауля Асенсіо, і шукають підсилення в центрі захисту. Одним із пріоритетних кандидатів є саме Кванса.
Контракт англійця з Баєром діє до кінця червня 2030 року, трансферна вартість наразі оцінюється в 50 мільйонів євро. Влітку минулого року німці придбали захисника у Ліверпуля за 35 мільйонів.
У поточному сезоні на рахунку 23-річного Кванси 1 гольова передача у 6 матчах за Баєр у всіх турнірах. Захисник провів 9 матчів за національну збірну Англії.
Раніше повідомлялося про те, що Реал узгодив новий контракт із Ардою Гюлером.