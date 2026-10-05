Реал погодив новий контракт із талановитим півзахисником

Турецький півзахисник Арда Гюлер погодився продовжити контракт із мадридським Реалом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, нова угода буде розрахована до червня 2032 року.

Водночас джерела називають різні терміни контракту: AS повідомляє про продовження співпраці до 2031 року.

21-річний Гюлер приєднався до Реала влітку 2023 року з Фенербахче. За мадридську команду він дебютував у січні 2024-го в кубковому матчі проти Арандіни.

У сезоні-2026/27 Арда Гюлер зіграв за Реал 10 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Напередодні УЄФА розпочав розслідування "справи Негрейри" після того, як мадридський Реал передав матеріали по даній справі.