Гравець Реала випадково "здав" зіркового товариша фотографією у соцмережах: футболісту загрожує штраф
Захисник Реала Дін Хейсен опинився у центрі скандалу через фотографію, яку опублікував його одноклубник Тьяго Пітарч. Півзахисник, схоже, навіть не помітив, що одним кадром може створити проблеми своєму партнеру по команді.
На фото футболісти їхали разом в автомобілі, за кермом якого перебував Хейсен. Однак замість того, щоб стежити за дорогою, захисник у цей момент дивився на екран свого телефона. Пітарч виклав кадр у соцмережі, але після бурхливої реакції користувачів швидко його видалив.
Втім, інтернет уже встиг зберегти фотографію. Кадр почав активно поширюватися в мережі, адже на ньому фактично зафіксоване можливе порушення правил дорожнього руху. Використання телефона за кермом в Іспанії карається не лише штрафом, а й суттєвим списанням балів із водійського посвідчення.
Якщо іспанська поліція зверне увагу на цей епізод та встановить порушення, Хейсену може загрожувати штраф у розмірі 200 євро та втрата шести з 12 балів водійського посвідчення. Якщо ж у захисника вже було шість штрафних балів, нове покарання потенційно може призвести до повної втрати водійських прав.
Раніше повідомлялося, що Хейсен потрапив до трійки найкращих центральних захисників світу віком до 22 років у поточному сезоні за версією Міжнародного центру спортивних досліджень.