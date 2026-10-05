Гравець Реала випадково "здав" зіркового товариша фотографією у соцмережах: футболісту загрожує штраф

Захисник Реала Дін Хейсен опинився у центрі скандалу через фотографію, яку опублікував його одноклубник Тьяго Пітарч. Півзахисник, схоже, навіть не помітив, що одним кадром може створити проблеми своєму партнеру по команді.

На фото футболісти їхали разом в автомобілі, за кермом якого перебував Хейсен. Однак замість того, щоб стежити за дорогою, захисник у цей момент дивився на екран свого телефона. Пітарч виклав кадр у соцмережі, але після бурхливої реакції користувачів швидко його видалив.

Втім, інтернет уже встиг зберегти фотографію. Кадр почав активно поширюватися в мережі, адже на ньому фактично зафіксоване можливе порушення правил дорожнього руху. Використання телефона за кермом в Іспанії карається не лише штрафом, а й суттєвим списанням балів із водійського посвідчення.

Якщо іспанська поліція зверне увагу на цей епізод та встановить порушення, Хейсену може загрожувати штраф у розмірі 200 євро та втрата шести з 12 балів водійського посвідчення. Якщо ж у захисника вже було шість штрафних балів, нове покарання потенційно може призвести до повної втрати водійських прав.

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Раніше повідомлялося, що Хейсен потрапив до трійки найкращих центральних захисників світу віком до 22 років у поточному сезоні за версією Міжнародного центру спортивних досліджень.