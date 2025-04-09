Райс: Артета нам сказав, що ми маємо бути впевнені в перемозі над Реалом
Деклан Райс
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Півзахисник Арсенала Деклан Райс розповів, що головний тренер лондонців Мікель Артета переконував своїх підопічних, що вони спроможні перемогти Реал.
Слова англійського хавбека, який оформив історичний дубль у ворота мадридців передає сайт УЄФА.
"Після гри на вихідних тренер сказав нам, що ми повинні бути абсолютно переконані, що зможемо виграти цю гру і перемогти Реал. Ми були дійсно були впевнені тому, що ми билися один за одного. У другому таймі ми знали, що нам потрібно забивати, і забити три м'ячі було неймовірно", – сказав Райс після гри.
Нагадаємо, що Арсенал здобув розгромну перемогу над Реалом, забивши три голи в другому таймі. Матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Мадриді.
Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко зустріч провів на лаві запасних. Водночас голкіпер "вершкових" Андрій Лунін пропускав поєдинок через пошкодження отримане у матчі Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада.