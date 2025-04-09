Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Райс: Артета нам сказав, що ми маємо бути впевнені в перемозі над Реалом

Станіслав Лисак — 9 квітня 2025, 00:25
Деклан Райс
Деклан Райс
Getty Images

Півзахисник Арсенала Деклан Райс розповів, що головний тренер лондонців Мікель Артета переконував своїх підопічних, що вони спроможні перемогти Реал.

Слова англійського хавбека, який оформив історичний дубль у ворота мадридців передає сайт УЄФА.

"Після гри на вихідних тренер сказав нам, що ми повинні бути абсолютно переконані, що зможемо виграти цю гру і перемогти Реал. Ми були дійсно були впевнені тому, що ми билися один за одного. У другому таймі ми знали, що нам потрібно забивати, і забити три м'ячі було неймовірно", – сказав Райс після гри.

Нагадаємо, що Арсенал здобув розгромну перемогу над Реалом, забивши три голи в другому таймі. Матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Мадриді.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко зустріч провів на лаві запасних. Водночас голкіпер "вершкових" Андрій Лунін пропускав поєдинок через пошкодження отримане у матчі Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада.

Арсенал (Лондон) Ліга чемпіонів Реал Мадрид Деклан Райс

Деклан Райс

Райс встановив історичне досягнення у плейоф Ліги чемпіонів
Райс: Мета Арсенала – полювати за Ліверпулем
Райс – про матч з Тоттенгемом: Ми мали забивати м'ячів десять
Лідер Арсенала пропустить матч з Інтером
Конор Макгрегор влаштував післяматчеве тренування для гравців Арсеналу

Останні новини