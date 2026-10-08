Арсенал готовий піти на великі фінансові жертви заради продовження угоди з Райсом

Лондонський Арсенал продовжує працювати над підписанням нового контракту з лідером команди Декланом Райсом.

Про це інформує BBC.

Заради цього "каноніри" готові піти на солідні фінансові витрати. Керівництво англійського гранда може збільшити зарплату 27-річному центральному півзахиснику із 240 тисяч до 350 тисяч стерлінгів на тиждень.

Його чинна угода з лондонцями розрахована до кінця червня 2028-го. Також є опція її продовження ще на рік. Попри це Арсенал намагається ще на триваліший термін зберегти провідного гравця у своїй команді. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 120 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Райс виступає за лондонський клуб із літа 2023-го, перебравшись із Вест Гема. Відтоді провів за колектив із червоної частини Лондона 165 матчів (21 гол і 33 асисти). Разом із Арсеналом завоював три титули, а у минулому сезоні-2025/26 допоміг "канонірам" вперше за останні 22 роки тріумфувати в АПЛ.

Напередодні лондонський клуб пролонгував співпрацю з головним тренером Мікелем Артетою.

Додамо, що після 5-ти турів нового розіграшу АПЛ-2026/27 підопічні іспанського спеціаліста йдуть другими (12 балів), поступаючись лише лідеру чемпіонату МанСіті (15 очок).

У наступному поєдинку підопічні Артети зіграють вдома проти Лідса – 10 жовтня о 14:30 (за київським часом).