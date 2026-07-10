Ключовий гравець збірної Англії може не зіграти з Норвегією

Зірковий півзахисник Арсенала Деклан Райс може не допомогти збірній Англії у матчі чвертьфіналу чемпіонату світу-2026 проти Норвегії.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, Райс пропустив два поспіль тренування команди через хвороби. Головний тренер англійців, Томас Тухель, ухвалив рішення ізолювати Райса від команди, аби уникнути можливої епідемії.

Матч Англія – Норвегія відбудеться в ніч з 11 на 12 липня в Маямі (штат Флорида, США). Початок поєдинку – о 00:00 за київським часом.

Із попередніх 5 матчів збірної Англії на ЧС-2026 Райс взяв участь у чотирьох, щоразу виходячи в основі. Він відзначився асистом у матчі 1 туру групового етапу проти Хорватії (перемога 4:2) і пропустив матч 3 туру проти Панами (перемога 2:0).