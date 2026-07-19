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Райс: Це найкраща команда збірної Англії за довгий час

Олександр Булава — 19 липня 2026, 15:13
Райс: Це найкраща команда збірної Англії за довгий час
Getty Images

Півзахисник збірної Англії Деклан Райс підсумував виступ національної команди на чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова передає ВВС.

"Думаю, можемо пишатися собою як команда — дуже важко змиритися з тим, що ми програли у півфіналі. Вже втомилися говорити, що пишаємося виходом у півфінали та чвертьфінали — зрештою ми хочемо перемагати разом. Але зайняти третє місце на цьому турнірі справді велике досягнення.

Це найкраща команда збірної Англії за довгий час. Це факт. Ніхто не може цього у нас забрати. Нам потрібно продовжувати рухатися вперед. Все вирішують найдрібніші деталі. Це футбол: днями ми програли через кілька епізодів, через те, як зіграли у ключові моменти", — сказав Райс.

Нагадаємо, напередодні хеттрик Букайо дозволив Англії обіграти Францію у гольовій перестрілці (6:4) у бронзовому фіналі ЧС-2026.

збірна Англії з футболу Деклан Райс

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