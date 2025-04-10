Левандовський відзначився унікальним досягненням у Лізі чемпіонів
Роберт Левандовський
Instagram Роберта Левандовського
Польський нападник Барселони Роберт Левандовський встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє OptaJose.
36-річний форвард відзначився дублем у першому матчі чвертьфіналу проти дортмундської Боруссії (4:0) та довів лік своїх голів за Барселону до 10 у поточному сезоні.
Таким чином нападник став першим гравцем в історії, який забив 10 і більше голів за сезон у трьох різних командах. До цього це була Баварія та Боруссія.
Раніше повідомлялося, що Ламін Ямал став першим гравцем до 18 років, який зіграв 20 матчів у Лізі чемпіонів.