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Левандовський відзначився унікальним досягненням у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 10 квітня 2025, 00:20
Левандовський відзначився унікальним досягненням у Лізі чемпіонів
Роберт Левандовський
Instagram Роберта Левандовського

Польський нападник Барселони Роберт Левандовський встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє OptaJose.

36-річний форвард відзначився дублем у першому матчі чвертьфіналу проти дортмундської Боруссії (4:0) та довів лік своїх голів за Барселону до 10 у поточному сезоні.

Таким чином нападник став першим гравцем в історії, який забив 10 і більше голів за сезон у трьох різних командах. До цього це була Баварія та Боруссія.

Раніше повідомлялося, що Ламін Ямал став першим гравцем до 18 років, який зіграв 20 матчів у Лізі чемпіонів.

Барселона Роберт Левандовський Ліга чемпіонів-2024/25

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