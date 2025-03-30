ПСЖ став першим клубом, який гарантував собі участь у Лізі чемпіонів сезону-2025/26

Лідер Ліги 1 ПСЖ розгромив Сент-Етьєн в матчі 27 туру та гарантував собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Паризький клуб випереджає друге Монако на 21 очко та третій Марсель на 22 залікові бали.

До завершення чемпіонату Франції залишилось 7 турів, тож Парі Сен-Жермен вже не опуститься нижче другого місця.

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що "червоно-сині" не пропустили жодного розіграшу ЛЧ починаючи з сезону-2012/13. У поточній кампанії ПСЖ пробився до чвертьфіналу, де зіграє проти Астон Вілли. Першу зустріч заплановано на 9 квітня, а матч-відповідь відбудеться 15 квітня.

Раніше повідомлялось, що УЄФА розпочав розслідування щодо поведінки чотирьох зірок мадридського Реала.