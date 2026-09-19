Ліон розгромив Ренн, Гавр поступився Тулузі в 5-му турі Ліги 1

У суботу, 19 вересня, відбулася низка матчів 5-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.

На старті ігрового дня ФК Париж здобув перемогу над Страсбуром. Господарі забили всі голи в цьому поєдинку, один із яких був спрямований у власні ворота. Мбоу обрізався на 88-й хвилині та зробив рахунок 2:1.

Згодом Анже впевнено обіграв Труа, забивши по голу в кожному таймі.

Ле-Ман здолав Лор'ян, попри пропущений гол на останніх хвилинах. Натомість Ліон розгромив Ренн. Дублем відзначився Нуама.

А Тулуза в гольовій перестрілці виявилася сильнішою за Гавр. Тенгстедт у цій зустрічі оформив дубль, спершу реалізувавши пенальті, а потім забивши з гри.

Чемпіонат Франції – Ліга

15-й тур, 19 вересня

ФК Париж – Страсбург 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Кеббаль, 2:0 – 57 Пажі, 2:1 – 88 Мбоу (автогол).

Анже – Труа 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Пітер, 2:0 – 57 Сбай.

Ле-Ман – Лор'ян 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 3 Бурабаа, 2:0 – 57 Діалло, 2:1 – 79 Дженсен.

Ліон – Ренн 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Нуама, 2:0 – 30 Нуама, 3:0 – 48 Атекаме, 4:0 – 76 Толіссо.

Тулуза – Гавр 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Тенгстедт (пенальті), 2:0 – 51 Тенгстедт, 2:1 – 71 Маджа, 3:1 – 79 Йоргенсен , 3:2 – 88 Самата.

Standings provided by Sofascore

Зауважимо, що у стартовому матчі 5 туру Монако здолав Ланс та вийшов на перше місце у турнірній таблиці.