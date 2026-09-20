ПСЖ із Забарним в запасі переграв Марсель, Ніцца розібралася з Ліллем у 5-му турі Ліги 1

У неділю, 20 вересня, відбулися три заключні матчі п'ятого туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.

Розпочався ігровий день з перемоги Осера над Брестом. Гра для господарів розпочалася важко. Вони пропустили м'яч на 23-й хвилині від 22-річного сенегальця Пате Мбоу, який вперше відзначився голом у поточному сезоні.

Утім, вже в другому таймі "біло-голубі" зуміли відігратися. Спочатку вразив ворота суперника Арчер, а вже згодом допоміг супернику Ле Гуен, зрізавши м'яч у власні ворота.

А от Ніцца вже одразу встановила перевагу над Ліллем. Спочатку Нгой подарував господарям лідерство, забивши автогол, а потім Амура подвоїв рахунок для своєї команди.

Уеда подарував "мастифам" надію на можливість відігратися у цьому поєдинку, проте більше нікому не вдалося поцілити у ворота суперника.

У останньому матчі туру ПСЖ виборов звитягу над Марселем. Відкрив лік забитим голам новачок команди Ферран Торрес, який вийшов на заміну замість Кварацхелії. Для колишнього нападника Барселони, то був вже 7-й забитий м'яч у цьому сезоні на клубному рівні.

Проте "Олімпійці" не довго вагалися з відповіддю. Гомес на 72-й хвилині з-за меж карного майданчика прошив ворота Сафонова. Команда Луїса Енріке підтримала цю гольову перестрілку, й вже через 2 хвилини основний конкурент Забарного по позиції, Маркіньйос, оформив взяття воріт і приніс своїй команді перемогу.

А вже на 77-й хвилині Тімоті Веа отримав червону картку та залишив Марсель вдесятьох догравати цей поєдинок.

Зауважимо, що український центральний захисник Ілля Забарний провів весь поєдинок на лаві запасних.

Чемпіонат Франції – Ліга

5-й тур, 20 вересня

Осер – Брест 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 23 Мбоу, 1:1 – 47 Арчер, 2:1 – 83 Ле Гуен (автогол).

Ніцца – Лілль 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Нгой (автогол), 2:0 – 67 Амура, 2:1 – 79 Уеда.

Марсель – ПСЖ 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 66 Торрес, 1:1 – 72 Гомес, 1:2 – 74 Маркіньйос.

Вилучення: Веа 77 (Марсель).

Нагадаємо, що в попередніх матчах 5-го туру Ліон розгромив Ренн, Гавр поступився Тулузі.