Власника ПСЖ підозрюють у корупції

Власник і президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі зацікавив правоохоронні органи Франції.

Про це повідомляє Le Parisien.

Річ у тім, що станом на 2024 рік Аль-Хелаїфі очолював не лише ПСЖ, а Професійну футбольну лігу Франції (ЛФП) і компанію beIN Media France.

Влітку 2024 року beIN Media France придбала права на трансляцію Ліги 1 разом із DAZN. До того, як угода була укладена, Ліга 1 розглядала створення власної стрімінгової платформи для трансляції матчів.

Антикорупційна організація Anticor вважає, що рішення продати права beIN Media France ухвалила під впливом Аль-Хелаїфі та вбачає в діях президента ПСЖ конфлікт інтересів.

Після звернення Anticor Прокуратура Парижа відкрила попереднє розслідування. Справу передали Бригаді боротьби з фінансовою корупцією.

Влітку поточного року повідомлялося про те, що УЄФА розглядає Аль-Хелаїфі як можливого кандидата на посаду президента ФІФА.