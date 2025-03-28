УЄФА розпочав перевірку проти 4 зіркових гравців Реала

УЄФА розпочав справу щодо чотирьох гравців Реала: Антоніо Рюдігера, Кіліана Мбаппе, Вінісіуса та Дані Себальоса. Причиною стала непристойна поведінка після перемоги над Атлетико.

Про це повідомляє Sky Sports.

Після перемоги у серії пенальті та виходу до наступного раунду гравці "бланкос" демонстрували провокаційні жести вболівальникам на стадіоні "Метрополітано". Зокрема, Антоніо Рюдігер великим пальцем імітував рухи перерізання горла.

UEFA have opened an investigation into the celebrations of Real Madrid players at the Metropolitano after their #UCL victory over Atletico 😲



Antonio Rudiger, Kylian Mbappe and Vinicius Jr are all said to be involved 👀 pic.twitter.com/IKmP0je1cJ — LiveScore (@livescore) March 27, 2025

УЄФА призначив спеціального інспектора, який працюватиме незалежно, і очікується, що більшу частину доказів складуть відеозаписи ймовірних інцидентів.

УЄФА не може надати інформацію про те, скільки часу триватиме процес і можливі санкції.

У 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал зіграє з Арсеналом. Перша гра відбудеться 8 квітня. З іншими парами чвертьфіналів можна ознайомитися ТУТ.