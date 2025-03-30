ПСЖ познущався над Сент-Етьєном, Марсель несподівано програв Реймсу в 28 турі Ліги 1

У суботу, 29 березня, в межах 27 туру французької Ліги 1 відбулося три матчі.

Так, у центральному поєдинку ПСЖ не помітив Сент-Етьєн, перегравши суперника з рахунком 6:1. Водночас головний конкурент парижан – Марсель несподівано програв Реймсу. Ба більше, червону картку ще й отримав наставник клубу Роберто Де Дзербі.

У ще одній зустрічі ігрового дня Монако переміг Ніццу.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

27 тур, 29 березня

Реймс– Марсель 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Накамура, 2:0 – 51 Діакон, 3:0 – 68 Атангана, 3:1 – 78 Роньє

Вилучення: Де Дзербі (пряма червона)

Сент-Етьєн – ПСЖ 1:6 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Стассін, 1:1 – 43 Рамуш (пен), 1:2 – 50 Кварацхелія, 1:3 – 53 Дуе, 1:4 – 62 Невеш, 1:5 – 66 Дуе, 1:6 – 90 Мбає

Монако – Ніцца 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 42 Бога, 1:1 – 55 Бієрет, 2:1 – 73 Емболо

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Старсбург завдав поразки Ліону.